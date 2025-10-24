Am Geburtstag: Schleusener führt KSC zum ersten Auswärtssieg

Geburtstagskind Fabian Schleusener hat den Karlsruher SC zum ersten Auswärtssieg der Zweitliga-Saison geführt. Die effizienten Badener gewannen bei der SpVgg Greuther Fürth mit 4:1 (2:0) und sprangen vorerst auf Rang sechs. Die seit vier Spielen sieglosen Franken müssen sich dagegen nach unten orientieren.

"Fürth-Experte" Schleusener traf an seinem 34. Geburtstag schon in der dritten Minute, es war sein viertes Tor gegen das Kleeblatt in den vergangenen vier Duellen. Gleichzeitig verbuchte er seinen 49. Zweitliga-Treffer - und das im 49. Zweiliga-Duell beider Klubs. Keine andere Partie fand im Unterhaus häufiger statt. Lilian Egloff (34.) und Marvin Wanitzek (79./90.+5) erhöhten, für Fürth erzielte Branimir Hrgota (90.+1) das zwischenzeitlich 1:3.

Am Ronhof ging der KSC gleich mit dem ersten Angriff in Führung: Einen Dropkick von Christoph Kobald lenkte Schleusener mit dem Kopf klug ins Netz, es war das fünfte Saisontor für den Routinier. Fürth präsentierte sich eine Woche nach dem 0:6 in Elversberg zwar verbessert, nutzte seine Chancen aber nicht. Stattdessen legte Egloff mit einem Volleyschuss aus 18 Metern das 2:0 nach.

Auch nach der Pause war Fürth mindestens ebenbürtig. Noel Futkeu scheiterte bei der größten Chance an KSC-Schlussmann Hans Christian Bernat (53.). Der KSC kam nun zu Kontern. Marcel Beifus traf den Pfosten (68.), ehe Wanitzek mit zwei Toren alles klar machte.