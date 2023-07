Aufstiegskampf: Schalkes Terodde erwartet viel Konkurrenz

Anzeige

Angreifer Simon Terodde von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 erwartet vor dem Beginn der Zweitliga-Saison jede Menge Konkurrenz im Kampf um die vorderen Plätze. "Für den FC Schalke muss es um den direkten Aufstieg gehen, wenngleich wir wissen, dass die Konkurrenz groß ist und es eine große Herausforderung wird", sagte Schalkes Kapitän dem kicker.

"Bis auf die Aufsteiger werden nahezu alle Mannschaften vor der Saison damit liebäugeln, im Aufstiegskampf mitzumischen", sagte der 35-Jährige: "Nicht nur der HSV und Hertha, sondern auch Vereine wie der FC St. Pauli oder der SC Paderborn."

S04 eröffnet am Freitagabend beim Hamburger SV (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das Rennen um die Bundesliga-Rückkehr - ausgerechnet bei Teroddes Ex-Klub. "Das ist eine wahnsinnig coole Begegnung zum Start. Ich freue mich auf ein volles Volksparkstadion, in dem es mächtig knistern wird. In diesem Spiel wird sich nicht die Meisterschaft entscheiden, aber jeder will natürlich bestmöglich in die Saison starten und seine Ambitionen untermauern", sagte der Rekordtorschütze der 2. Liga.

Selbst eine Niederlage zum Saisonstart müsse kein schlechtes Omen darstellen. "Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren haben wir auf Schalke zum Auftakt gegen den HSV mit 1:3 verloren und sind dann trotzdem aufgestiegen", sagte Terodde: "Ich bin sehr gespannt, wie es sich diesmal entwickelt."