Bis Saisonende: Elversberg verleiht Mahmoud nach Zürich

Fußball-Zweitligist SV Elversberg verleiht Stürmer Mohammad Mahmoud bis zum Saisonende an den FC Zürich. Bei der U21 des 13-maligen Schweizer Meisters soll der 20-Jährige, der für die SVE in der laufenden Saison nur zu vier Kurzeinsätzen in der Liga kam, in der drittklassigen Promotion League "mehr Einsatzzeiten sammeln", teilten die Saarländer am Montag mit.