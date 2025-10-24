Bochum: Kaderplaner Waigand freigestellt

Der krisengeplagte Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat weitere Konsequenzen innerhalb seiner sportlichen Leitung gezogen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag verkündete, wurde auch Kadermanager Johannes Waigand "mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden". Bereits Mitte September hatte sich der Klub aufgrund der anhaltenden sportlichen Talfahrt von Trainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt.

Als Grund gab der Verein unterschiedliche "Auffassungen zur Ausrichtung der sportlichen Leitung" an, die Vertragsauflösung folgt zum Saisonende. "Wir danken Johannes Waigand für seine Unterstützung und wünschen ihm für die Zukunft privat und beruflich alles Gute", sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. Waigand hatte das Amt des Direktor Kadermanagement erst im vergangenen Juni angetreten.

Mit nur sechs Punkten steht Bochum momentan auf Tabellenplatz 17. Für einen Lichtblick sorgte immerhin das Debüt von Neu-Trainer Uwe Rösler, am vergangenen Spieltag errang er mit dem VfL den erst zweiten Saisonsieg.