Doppelpack Tigges: Paderborn gewinnt Ostwestfalen-Spektakel

Sieben Tore, drei Strafstöße – und die nächsten Episoden zweier Serien: Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat im spektakulären Ostwestfalen-Duell mit Arminia Bielefeld seine starke Form untermauert. Angeführt von Doppelpacker Steffen Tigges gewann der SCP trotz zweimaligen Rückstands 4:3 (1:2) und sprang durch den fünften Sieg in Folge vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Aufsteiger Bielefeld musste dagegen die vierte Pflichtspielniederlage hintereinander hinnehmen.

Der ehemalige Kölner Tigges (50./62.) mit seinen ersten Toren im Paderborner Trikot und Filip Bilbija (55.) mit einem verwandelten Foulelfmeter drehten die Partie nach der Pause zugunsten der Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann. Zuvor hatten Joel Grodowski (16., Foulelfmeter) und Thaddäus Momuluh (29.) die Gäste zweimal in Führung gebracht, Mika Baur (26.) hatte vor der Pause zwischenzeitlich ausgeglichen. Der Bielefelder Anschluss von Tim Handwerker (73., Foulelfmeter) kam zu spät.

Paderborn verbuchte durch Laurin Curda (2.) und Bilbija (3.) früh zwei vielversprechende Abschlüsse. Insgesamt entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichenes Duell – mit drei Treffern in rund zehn Minuten. Grodowski verwandelte einen Strafstoß, den Momuluh herausgeholt hatte. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich durch Baur traf dann Momuluh nach Vorlage von Grodowski zur erneuten Führung.

Das Ergebnis ging in Ordnung; Paderborn wirkte nach den Gegentreffern etwas angeschlagen. Doch die Gastgeber kamen dann druckvoll aus der Kabine und legten die Grundlage für eine kurzweilige zweite Hälfte. Tigges, in der ersten Hälfte noch völlig untergetaucht, traf an der Grenze zum Abseits zum Ausgleich, nur fünf Minuten später verwandelte Bilbija einen Foulelfmeter zur ersten Paderborner Führung (55.). Erneut Tigges vergrößerte den Vorsprung, ehe es Bielefeld einmal mehr vom Punkt noch einmal spannend machte.