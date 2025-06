Elfter Neuzugang: Hannover 96 holt Taibi

Fußball-Zweitligist Hannover 96 treibt den personellen Umbruch weiter voran und hat Mittelfeldspieler Waniss Taibi verpflichtet. Der 23-Jährige kommt aus französischen Ligue 2 von AF Rodez zu den Niedersachsen und ist bereits der elfte Neuzugang. Dies gaben die 96er am Donnerstag bekannt. Der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Taibi sei "sehr ballsicher und extrem laufstark. Er ist ein offensiv denkender Spieler, der sich gern im letzten Drittel einschaltet", sagte Geschäftsführer Marcus Mann.

Taibi lief in den vergangenen beiden Saisons für AF Rodez in insgesamt 77 Partien auf und kam auf sechs Tore und acht Assists. Zuvor hatte er bereits für SCO Angers 20 Spiele in der ersten französischen Liga absolviert.