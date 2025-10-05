Elversberg ballert sich an die Spitze

Die SV Elversberg mausert sich in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr zum großen Aufstiegsfavoriten. Die Saarländer, die im Sommer in der Relegation gescheitert waren, ballerten sich am achten Spieltag durch das 4:0 (2:0) beim krisengeplagten Schlusslicht 1. FC Magdeburg an die Spitze.

Bambasé Conté (23.), Tom Zimmerschied (45.), Otto Stange (74.) und Jarzinho Malanga (80.) trafen für die formstarken Elversberger, die aus den vergangenen sechs Partien fünf Siege und ein Unentschieden holten. Der überforderte SCM kassierte dagegen die sechste Pleite in Folge. Die Luft für den neuen Trainer Markus Fiedler wird immer dünner.

"Ich bin glücklich, dass wir so ein schweres Auswärtsspiel gewonnen haben - auch wenn es deutlich zu hoch war", sagte der Elversberger Trainer Vincent Wagner bei Sky: "Magdeburg hätte auch ein, zwei Tore verdient gehabt."

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Die größeren Möglichkeiten hatten zunächst die Gastgeber, aber auch die Elversberger waren mehrmals einem Treffer nahe. Conté traf schließlich mit dem Kopf, die Magdeburger Defensive machte dabei keine gute Figur. Nach dem Rückstand waren die Magdeburger völlig verunsichert. Elversberg vergab mehrere große Chancen, Zimmerschied erhöhte dann aber doch noch vor der Pause.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Gäste den Vorsprung problemlos gegen weitgehend ideenlose Magdeburger. Stange und Malanga sorgten für die Entscheidung.