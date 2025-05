Elversberg träumt von der Bundesliga: "Welle weiterreiten"

Horst Steffen lachte und schüttelte mit dem Kopf. "Nein, ach was. Nein", sagte der Trainer der Elversberger Überflieger auf die Frage, ob sein Team in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim etwas zu verlieren habe. Der Traum von der Fußball-Bundesliga ist für die Saarländer zum Greifen nah, er habe aber für sich "beschlossen, dass ich das ganze Theater mit dem Druck lasse", sagte der völlig entspannte Steffen.

Durch das 2:1 (1:0) bei Schalke 04 sicherten die Elversberger am Sonntag Relegationsrang drei, die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren lebt. "Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, das genießen wir. Wir versuchen, die Welle weiterzureiten und werden in zehn Tagen sehen, wie es ausschaut", sagte Angreifer Luca Schnellbacher. Die SVE tritt am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zunächst beim Bundesliga-16. in Heidenheim an, am 26. Mai folgt dann das Rückspiel in Elversberg.

Und verstecken muss sich der Dorfklub keineswegs. "Unser Vorteil ist, dass wir aus einer erfolgreichen Saison kommen. Heidenheim kommt eher aus einem Negativ-Strudel", sagte Schnellbacher, schränkte aber ein: "Die spielen Bundesliga, wir 2. Bundesliga. Wir müssen 100 Prozent auf den Platz bekommen." 32 Jahre nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken träumt das Saarland wieder von einem Erstligisten.

Vor dem 34. Spieltag hatten die Elversberger sogar noch auf den direkten Aufstieg geschielt, der 1. FC Köln erledigte aber seine Hausaufgaben. Es sei "schon ärgerlich", sagte Schnellbacher, "man hat schon ein bisschen gehofft". Nun soll es für die Mannschaft von Steffen über die Relegation klappen.