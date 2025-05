Elversberger Partycrasher springen auf Platz drei

Die SV Elversberg hat sich bei der großen Jubiläumsfeier des 1. FC Nürnberg als schlechter Partygast erwiesen und sich lieber selbst beschenkt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann beim Club, der am Sonntag sein 125-jähriges Bestehen feierte, mit 3:1 (0:1) und sprang in der 2. Fußball-Bundesliga damit auf den dritten Rang.

Janis Antiste (44.) hatte mit einem der Feier gebührenden Traumtor die Nürnberger Führung erzielt. Doch Elias Baum (52., 63.) und Tom Zimmerschied (79.) drehten das Spiel für die Gäste, die damit weiter von der Bundesliga träumen können.

"Klar spricht man darüber", sagte Baum im Anschluss bei Sky. "Wir sind aber alle reflektiert genug, wir wissen, wie wir das einzuschätzen haben. Wir machen uns keinen Druck, dass wir aufsteigen müssen."

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Elversberg, das noch gegen Eintracht Braunschweig und bei Schalke 04 ran muss, dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen SC Paderborn. Der 1. FC Köln auf Platz zwei ist nur drei Punkte entfernt, auch in diesem Vergleich hätte Elversberg das bessere Torverhältnis.

In einer ereignisarmen und ausgeglichenen ersten Halbzeit war die sehenswerte Geburtstags-Choreo der Zuschauer lange der einzige Höhepunkt. Bis Antiste kurz vor der Pause den Ball mit dem Rücken zum Tor per Kopf annahm und anschließend per Fallrückzieher traf.

Für Elversberg, das bis dahin gar nicht gefährlich werden konnte, war es offenbar ein Ansporn: Baum traf aus der Distanz in den Winkel. Die Gäste waren nun deutlich aktiver, nach einer Seitenverlagerung war erneut Baum zur Stelle. Dann traf noch Zimmerschied.