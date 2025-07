Der FC Schalke 04 wird sich ärgern. Ein ehemaliger Flop wechselt jetzt für eine Ablöse von 40 Millionen Euro in die Premier League.

von Mike Stiefelhagen

Der FC Schalke 04 steht nicht unbedingt für ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Der Fall Jean-Clair Todibo zeigt das.

Der Innenverteidiger wechselte in diesem Sommer für 40 Millionen Euro in die Premier League. Der 25-Jährige schloss sich langfristig West Ham United an, nachdem er zuvor bereits von OGC Nizza ausgeliehen war.

In der Rückrunde 2019/2020, als der S04 noch in der Bundesliga spielte, wurde Todibo als vielversprechendes Talent vom FC Barcelona ausgeliehen.

Gegen eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro. Die damalige Kaufoption über rund 25 Millionen Euro wurde nach nur acht Einsätzen und 363 Minuten nicht gezogen.