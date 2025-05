FC: 300 Fans bei Funkels erstem Training

Vor etwa 300 Fans hat Rückkehrer Friedhelm Funkel seine erste Trainingseinheit beim 1. FC Köln geleitet. Dabei überließ der Nachfolger des am Montag entlassenen Gerhard Struber seinem Co Matthias Lust die Gestaltung der Übungen, Funkel nahm eher die Rolle des Beobachters ein und führte viele Gespräche mit seinen Spielern. Die Aufgabe des Routiniers ist klar: Der 71-Jährige soll den FC in den verbleibenden zwei Saisonspielen zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga führen.

"Es war sehr, sehr gut, die Spieler waren engagiert. Viel Tempo, Spaß dabei. Ich hoffe, dass man das am Freitagabend in Nürnberg sieht", sagte Funkel mit Blick auf sein erstes Pflichtspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bei den Franken.

"Es war eine gute erste Einheit, es ging nicht darum, irgendwelche Inhalte reinzubringen, sondern darum, eine gute Fokussierung zu haben", sagte Torhüter Marvin Schwäbe. Nach dem Duell beim 1. FC Nürnberg wartet am letzten Spieltag am 18. Mai der 1. FC Kaiserslautern.

"Es geht nur um diese zwei Spiele", sagte Schwäbe: "Wir brauchen eine breite Brust und Selbstvertrauen. Das ist Friedhelms Aufgabe, damit hat er super angefangen."

Ein Fan bezeichnete Funkel auf einem Plakat gar als "Messias". Für den Aufstiegsexperten ist es die dritte Amtszeit beim FC, er unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Funkel hat bereits sechs Teams in die Bundesliga geführt, damit ist er der erfolgreichste Trainer der Geschichte.