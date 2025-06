Fortuna verpflichtet VfB-Talent Raimund

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Luca Raimund von Bundesligist VfB Stuttgart verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler soll rund 400.000 Euro Ablöse kosten. Über die Vertragslaufzeit machte die Fortuna keine Angaben.

"Luca hat in Stuttgart nicht ohne Grund bereits seine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht. Wir sind uns sicher, dass er uns sportlich verstärkt und auch Werte für Fortuna schafft", sagte Vorstand Klaus Allofs. Raimund spielte seit sieben Jahren für den VfB und kam dreimal in der Bundesliga zum Einsatz.