Funkel über FC-Rückkehr: "Musste nicht lange überlegen"

Trainer-Routinier Friedhelm Funkel ist von seiner Rückkehr zum 1. FC Köln selbst am meisten überrascht. "Ich habe nicht mehr damit gerechnet - aber im Fußball passieren Dinge, die niemand für möglich hält. Auch ich habe das bis gestern nicht für möglich gehalten, dann kam der Anruf", sagte der 71-Jährige bei seiner Vorstellung am Montag.

Er habe gerade auf dem Tennisplatz gestanden, als der neue sportliche Leiter Thomas Kessler angerufen habe. "Ich war Tennis spielen, dann habe ich auf meinem Handy das Klingeln gehört. Ich habe die Nummer von Thomas gespeichert - aber ich wusste ja nicht, was er wollte. Wenn der 1. FC Köln anfragt, kann man nicht Nein sagen", sagte der Coach.

Funkel hatte den FC bereits zweimal trainiert, zuletzt gelang Köln unter seiner Führung im Jahr 2021 in der Relegation der Klassenerhalt in der Bundesliga. "Ich musste nicht lange überlegen. Ich bin heute früh aufgewacht und habe gedacht: Mensch, du musst zusagen, vielleicht hat der noch jemand anderen im Ärmel", sagte er.

Funkel ist in seiner Trainerlaufbahn sechsmal in die Bundesliga aufgestiegen und hält damit den Rekord, beim FC unterschrieb er für zwei Spiele inklusive möglicher Relegation. "Ich freue mich total auf diese Aufgabe. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich traue es der Mannschaft zu, dass sie direkt aufsteigt", so Funkel.

Erstes Ziel sei es nun, der Mannschaft "Lockerheit, Leichtigkeit und ein gewisses Selbstvertrauen" zu vermitteln: "Dann werden wir am Saisonende in der ersten Bundesliga sein. Das ist mein Ziel, und das will ich mit allen Mitteln erreichen."

Der Routinier folgt auf Gerhard Struber, auch Sport-Geschäftsführer Christian Keller musste gehen. "Wir wollten einen neuen Impuls auf der Trainerbank, Christian Keller war nicht bereit, diesen Schritt mitzugehen. Daher mussten wir uns von beiden trennen", sagte Präsident Werner Wolf.

In der Tabelle liegt nur der Hamburger SV (56 Punkte) vor dem FC (55). Die Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn (beide 52) sind jedoch in Schlagdistanz. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gastiert Köln beim 1. FC Nürnberg.