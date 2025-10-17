Hannover: Kind nach Operationen "auf einem sehr guten Weg"

Aufsichtsrats-Boss Martin Kind (81) vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 befindet sich nach zwei Operationen "auf einem sehr guten Weg der Genesung". Das teilte der Unternehmer mit, nachdem er sich einer "neurochirurgischen Operation" sowie "einer herzchirurgischen Behandlung" unterziehen musste. "Beide Eingriffe sind erfolgreich verlaufen", hieß es weiter.

"Ich bin derzeit weitgehend beschwerdefrei und folge der Empfehlung meiner Ärzte, eine Rehabilitationsmaßnahme wahrzunehmen, um meine volle Belastungsfähigkeit schrittweise wiederzuerlangen", sagte Kind: "In die täglichen Geschäfte bei Hannover 96 bin ich seit der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder laufend eingebunden."

Nach einem Streit mit dem Mutterverein Hannover 96 e.V. hatte Kind zuletzt seinen Geschäftsführerposten bei der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA verloren. In der Profi-Abteilung des Zweitligisten fungiert er aber als Aufsichtsratsvorsitzender, zudem ist Kind Geschäftsführer der Hannover Sales & Service GmbH & Co. KG sowie der Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG.