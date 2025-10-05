Hannover stolpert in Fürth

Später Rückschlag für den Aufstiegskandidaten: Hannover 96 ist in der 2. Bundesliga gestolpert und von den Spitzenrängen in der Tabelle verdrängt worden. Bei Greuther Fürth kamen die Niedersachsen am Sonntag nach einer durchwachsenen Leistung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Benjamin Källmann (6.) und Hayate Matsuda (61.) trafen für das Team von Christian Titz - Noel Futkeu (24.) und David Abrangao (82.) waren für Fürth erfolgreich. Die Franken bleiben durch das Remis im unteren Tabellenmittelfeld.

Der Favorit aus Hannover fand besser in die Partie und schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein - Källmans Treffer aus kurzer Distanz war die logische Folge. Die Fürther kamen durch Futkeu, der im Eins gegen Eins gegen 96-Keeper Nahuel Noll die Ruhe bewahrte, zum glücklichen Ausgleich - anschließend agierte das Kleeblatt auf Augenhöhe.

Die zweite Hälfte begann mit zwei guten Torchancen: Erst verpasste Jomaine Consbruch die Führung für die Gastgeber (55.), kurz darauf scheiterte Matsuda aus kurzer Distanz (56.). Fünf Minuten später machte es der Japaner nach einer starken Ablage von Mustapha Bundu besser und traf ins kurze Eck. Abrangao konterte nach einem Standard erneut.