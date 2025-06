Hecking: "Irgendwann vielleicht ein Amt als Nationaltrainer"

Egal ob Regionalliga, Abstiegs- und Aufstiegskampf in den Fußball-Bundesligen oder eine Champions-League-Teilnahme - Dieter Hecking hat in seiner Trainerkarriere fast alles erlebt. Doch "was mich noch mal reizen würde, wäre irgendwann vielleicht ein Amt als Nationaltrainer. Mit einer Nationalmannschaft bei der WM zu sein, das wäre ein toller Abschluss meiner Karriere", sagte der 60-Jährige dem Fachmagazin kicker (Montagsausgabe).