Hecking: Zweite Liga "ganz schwer einzuschätzen"

Für Dieter Hecking bedeutet die Aufgabe zweite Liga mit Bundesliga-Absteiger VfL Bochum erstmal eine Reise ins Ungewisse. "Ich glaube, dass die Liga ganz schwer einzuschätzen ist, da sind wir Trainer uns glaube ich einig", sagte der Chefcoach der Bochumer vor dem Zweitligastart beim SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Er könne überhaupt nicht absehen, "wer oben und unten stehen wird".

Schon in der vergangenen Saison war das Aufstiegsrennen im Unterhaus bis zum letzten Spieltag offen gewesen. Hecking will sich mit dem VfL bei der Rückkehr nach vier Jahren Erstklassigkeit nicht verstecken. "Klar sind wir vielleicht eine der Mannschaften, denen man das zutraut", sagte er, auch in der letzten Spielzeit habe es aber "noch sechs oder sieben andere" Aufstiegskandidaten gegeben.

Nach dem Abstieg konnte der VfL diverse Leistungsträger wie Torhüter Timo Horn, Stürmer Philipp Hofmann und den neuen Kapitän Matus Bero halten. "Ich glaube, jede Woche habe ich zwei bis drei Mal gelesen, wer alles geht bei uns", sagte Hecking, der mit seinem Kader nach aktuellem Stand zufrieden ist: "Es sind aber immer noch alle da."