Mittelfeldspieler Palko Dardai wird dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC vorerst fehlen. Wie der Klub am Montag mitteilte, zog sich der 24-Jährige am Sonntag beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen Eintracht Braunschweig eine Bänderverletzung zu. Damit falle der Sohn des Trainers Pal Dardai "bis auf Weiteres" aus. Dardai war im Sommer zu Hertha zurückgekehrt und erzielte bislang zwei Tore in sieben Pflichtspielen.