Hertha verlängert vorzeitig mit Cuisance

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Vertrag mit Michael Cuisance vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert. Das gaben die Berliner am Samstagabend bekannt. Der frühere Bayern-Profi war im vergangenen Sommer vom FC Venedig in die Hauptstadt gewechselt. In 31 Pflichtspielen für die Hertha gelangen Cuisance je sieben Treffer und Vorlagen.