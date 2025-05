Herthas Gechter für zwei Spiele gesperrt

Verteidiger Linus Gechter vom Zweitligisten Hertha BSC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen rohen Spiels für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt worden. Der 21-Jährige hatte am vergangenen Freitag beim 0:2 bei Preußen Münster in der 77. Minute nach einem groben Foul an Rico Preißinger durch Schiedsrichter Patrick Ittrich die Rote Karte gesehen.