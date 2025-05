Ja-Wort am Böllenfalltor: Darmstadt lockt Verliebte

Standesamtliche Trauungen in einer Stadionloge mit Blick auf den grünen Rasen - das ermöglicht ab sofort der Fußball-Zweitligist Darmstadt 98. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, können Verliebte künftig im Stadion am Böllenfalltor den Bund für das Leben schließen. Darauf haben sich die Lilien mit der Stadt Darmstadt verständigt.