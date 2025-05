Karlsruhe leiht Bayern-Talent Scholl aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat für die kommende Spielzeit ein Talent des FC Bayern ausgeliehen. Wie die Badener mitteilten, kommt der 18-jährige Paul Scholl zunächst auf Leihbasis. Zusätzlich sicherte sich der KSC eine Kaufoption für den Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga sowie für die U19-Junioren zum Einsatz gekommen war.