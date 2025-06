Kiel startet Vorbereitung - Torhüter Dähne verlässt den Klub

Mit frischem Wind ist Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison gestartet. Beim Trainingsauftakt der Norddeutschen am Montag waren alle Neuzugänge mit der von der Partie. Nicht mehr im Aufgebot stand dagegen Torhüter Thomas Dähne, der den Klub in Richtung des Drittligisten 1860 München verlässt.

Trainer Marcel Rapp bat seine Mannschaft knapp sechs Wochen vor dem Auftakt der 2. Bundesliga Anfang August erstmals wieder zum Training - und durfte dabei mehrere neue Gesichter begrüßen. Unter anderem der norwegische Jugendnationalspieler Jonas Therkelsen sowie Kasper Davidsen, der für die dänische U20 aufläuft, haben sich im Sommer dem Absteiger angeschlossen. Einige Nationalspieler wie der Japaner Shuto Machino fehlten aufgrund vorangegangener Länderspiele hingegen noch im Kader.

Wenige Stunden zuvor hatte der Klub die Trennung vom 31 Jahre alten Dähne bekannt gegeben. In fünf Jahren bei den Kielern absolvierte der Torhüter 63 Pflichtspiele, davon neun in der Bundesliga. "Wir haben uns nach der Analyse der vergangenen Saison bewusst für einen Umbruch auf der Torhüterposition entschieden. Als sich für Thomas die Möglichkeit eines Wechsels in seine Heimat ergab, haben wir ihm deshalb keine Steine in den Weg gelegt", sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe.