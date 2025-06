Leihe mit Kaufoption: KSC holt Sturmtalent Simic

Der Karlsruher SC hat sich für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga die Dienste des kroatischen Stürmtalents Roko Simic (21) gesichert. Das gaben die Karlsruher am Samstag bekannt. Zudem einigte sich der KSC mit Simics walisischem Stammverein Cardiff City auf eine Kaufoption. Zu deren Höhe machten der Klub keine Angaben.

Simic war erst im Januar vom KV Kortrijk nach Cardiff gewechselt und blieb in der Rückrunde, an dessen Ende der Abstieg aus der zweiten englischen Liga stand, ohne Einsatz. Die meisten Profieinsätze (38) absolvierte der 20-malige U21-Nationalspieler zwischen 2021 und 2024 für RB Salzburg, wo er auch neun Mal in der Champions League auflief.