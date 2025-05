Linksverteidiger aus Hoffenheim: Fortuna holt Lenz

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich die Dienste des erfahrenen Linksverteidigers Christopher Lenz gesichert. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei vom Bundesligisten TSG Hoffenheim an den Rhein. Lenz spielte auch aufgrund von Verletzungsproblemen in der vergangenen Saison keine Rolle bei der TSG. Zur Vertragslaufzeit machte die Fortuna wie üblich keine Angaben.

Lenz lief in der Vergangenheit unter anderem für Holstein Kiel, Union Berlin, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf. "Mit Christopher gewinnen wir einen erfahrenen Spieler hinzu, der in den vergangenen Jahren bei etablierten Bundesligavereinen unter Vertrag stand, zuletzt aber nicht mehr regelmäßig zum Einsatz kam", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs: "Wir erwarten, dass er unserer linken Seite neue Impulse verleiht und seine auf hohem Niveau gesammelten Erfahrungen an unsere jungen Spieler weitergibt."