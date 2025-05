Martel über Funkel-Verbleib: "Hätte nichts dagegen"

U21-Nationalspieler Eric Martel kann sich einen Verbleib von Friedhelm Funkel bei Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln gut vorstellen. Der 71-Jährige habe es "in den letzten zwei Wochen echt gut gemacht. Das hat man an den Ergebnissen gesehen - und auch daran, wie wir gespielt haben", sagte der 23-Jährige am Mittwoch bei einer DFB-Pressekonferenz. Sein Fazit: "Ich hätte nichts dagegen."