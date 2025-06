Münster verpflichtet Lokotsch und Benger aus Verl

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat sich erneut beim Drittligisten SC Verl bedient und mit Lars Lokotsch sowie Marcel Benger verstärkt. Die beiden Spieler folgen Trainer Alexander Ende, dessen Verpflichtung die Münsteraner bereits im Mai bekanntgegeben hatten. Den ablösefreien Wechsel des Verler Kapitänsteams verkündeten beide Vereine am Mittwoch, über die Vertragslaufzeiten machten die Preußen keine Angaben.

Beide Spieler hätten "den Fußball in Verl letztes Jahr wesentlich geprägt", sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport beim SCP. Stürmer Lokotsch sei "ein absoluter Teamplayer", Benger werde "ein wichtiger Faktor im Mittelfeld". Es sind die ersten beiden Neuzugänge der Münsteraner, die in der Vorsaison als Aufsteiger die Klasse gehalten hatten.

Das Duo war 2023 nach Verl gewechselt und hatte seitdem mit Ende zusammengearbeitet. Lokotsch war in 66 Partien an 34 Toren beteiligt und führte den SC seit der Winterpause als Kapitän an. Benger kam in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga in 32 von 38 Spielen (zwei Tore) zum Einsatz.