Nach Abstieg: Ulm setzt weiter auf Trainer Lechleiter

Der SSV Ulm geht mit Trainer Robert Lechleiter in die 3. Fußball-Liga. Wie der Absteiger aus der 2. Bundesliga am Freitag mitteilte, unterschrieb der 44-Jährige einen Vertrag bis 2027. Der frühere Profi war im März auf Aufstiegscoach Thomas Wörle gefolgt, den Gang zurück in die Drittklassigkeit konnte Lechleiter aber nicht mehr verhindern.

"Wir gehen mit voller Überzeugung mit Robert in die Zukunft. Er hat sich vom ersten Tag an voll eingebracht und unserer Mannschaft genau das gegeben, was sie gebraucht hat", sagte Ulms Geschäftsführer Markus Thiele: "Robert hat hier eine andere Stimmung, eine andere Haltung, ein anderes Miteinander eingebracht."

In den bisher acht Spielen unter Lechleiter gelangen Ulm drei Siege, nach der Niederlage beim Hamburger SV (1:6) am vergangenen Samstag stand der Abstieg vorzeitig fest. Am letzten Spieltag empfängt der SSV Mitaufsteiger Preußen Münster, der seinerseits noch um den Klassenerhalt kämpft.