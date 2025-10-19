Nach Fiedler-Entlassung: Magdeburg punktet in Darmstadt

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Fiedler gepunktet. Beim 0:0 bei Darmstadt 98 erkämpften sich die von Interimscoach Petrik Sander betreuten Magdeburger am Sonntag mit etwas Glück und viel Einsatz einen Zähler. Mit insgesamt nur vier Punkten aus neun Spielen ist der FCM allerdings weiter das Liga-Schlusslicht.

"Es ist für mich ein absoluter Punktgewinn. Wichtig war für mich das Auftreten der Mannschaft. Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aus dem muss nun ein großer werden", sagte Sander bei Sky. Darmstadt bleibt trotz der Nullnummer auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Sergio López (82.) in Unterzahl.

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork hatte Sander vor dem Anpfiff das Vertrauen ausgesprochen. Man habe "keinen Schnellschuss" machen wollen, sei gleichzeitig momentan aber auf der Trainersuche. Fiedler war in der Länderspielpause nach nur acht Saisonspielen von seinen Aufgaben entbunden worden.

U23-Trainer Sander wollte sich nicht zu einer möglichen dauerhaften Anstellung in der 2. Liga äußern. "Es geht nicht um mich. Es geht um die Mannschaft und den Verein. Wir müssen sehen, dass wir diese Negativspirale durchbrechen", sagte der 64-Jährige.

Magdeburg war um Spielkontrolle bemüht, die besseren Chancen hatte aber Darmstadt. Luca Marseiler (16.) und Marco Richter (27., 36.) hatten die Führung der Hessen auf dem Fuß. Im Abschluss fehlte jedoch die Präzision. Darmstadt erhöhte vor der Pause den Druck. Fraser Hornby verfehlte knapp (43.). Auch nach der Pause war Darmstadt das aktivere Team mit den besseren Möglichkeiten.