Nach Tätlichkeit: Dresdens Kutschke für drei Spiele gesperrt

Aufsteiger Dynamo Dresden muss in den kommenden drei Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Stefan Kutschke auskommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Stürmer "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" in der Nachspielzeit des Ligaspiels bei Preußen Münster (2:2) am vergangenen Samstag für diesen Zeitraum. Das gab der Verband am Montag bekannt. Der Klub stimmte dem Urteil bereits zu.

Kutschke (36) war erst in der Nachspielzeit (90.+2) eingewechselt worden und geriet fünf Minuten später in einem Laufduell abseits des Balles mit dem Münsteraner Jorrit Hendrix aneinander, wobei er den Preußen-Kapitän mit Arm und Bein traf. Kutschke sorgte mit dem Platzverweis für einen unrühmlichen Rekord: In der Zweitliga-Historie sah nie zuvor ein Spieler die Rote Karte, der so spät eingewechselt worden war.

Im kommenden Heimspiel der Dresdner gegen den SC Paderborn am Samstag wird Kutschke nun ebenso fehlen wie bei Hertha BSC (1. November) und gegen den 1.FC Nürnberg (7. November).