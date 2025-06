Neuer Trainer Muslic will Schalker Fans wieder "stolz" machen

Der neue Trainer Miron Muslic möchte den Fans des abgestürzten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ein fast in Vergessenheit geratenes Gefühl zurückgeben. "Ich bin guter Dinge, dass wir eine Saison spielen, auf die die Schalker Fans richtig stolz sein können", sagte der Österreicher nach seiner Verpflichtung in Vereinsmedien. Der neue Hoffnungsträger auf Schalke zu sein, fühle sich "fantastisch an. Wenn man einmal in Berührung mit Schalke kommt, dann packt es einen sofort – selbst aus der Ferne", ergänzte er.