Nürnberg: Baack kommt aus Verl

Der 1. FC Nürnberg hat Tom Baack vom SC Verl verpflichtet. Das gab der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt. In der vergangenen Saison hatte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, der auch schon für die deutschen U-Nationalmannschaften auflief, 31 Partien in der 3. Liga absolviert. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten alle Parteien Stillschweigen.

"Wir haben bereits früh damit angefangen, in der dritten Liga nach potentiellen Neuzugängen Ausschau zu halten, die die Qualität mitbringen, unser Team auch eine Liga höher zu verstärken", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou: "Tom hat über 120 Spiele in der dritten Liga absolviert und konnte auch schon Erfahrung in der zweiten Liga sammeln. Er wird sich sehr gut in unsere Mannschaft einfügen und ist ein wahrer Teamplayer, der auch vorangehen kann."