Nürnberg: Stürmer Emreli geht zum Saisonende

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg und sein Mittelstürmer Mahir Emreli gehen künftig getrennte Wege. Wie die Franken am Dienstag bekannt gaben, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag des 27-Jährigen nicht verlängert. Darauf hätten sich "beide Seiten geeinigt", hieß es in der Mitteilung des Klubs.