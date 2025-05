Nürnbergs Valentini beendet Karriere

Enrico Valentini vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg beendet seine Karriere. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Valentini war bereits als Kind in den Nachwuchs des neunmaligen deutschen Meisters aufgenommen worden und nach ersten Profi-Stationen beim VfR Aalen und dem Karlsruher SC 2017 nach Nürnberg zurückgekehrt. Ab der kommenden Saison wird der 36-Jährige Trainer der U14.

"Als ich als kleiner Junge vom Restaurant meiner Eltern auf die Flutlichter des Max-Morlock-Stadions geblickt habe, habe ich immer davon geträumt, einmal in diesem Stadion, in meiner Stadt, für meinen Verein auflaufen zu dürfen. Dieser Traum hat sich erfüllt, und ich bin unheimlich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere und mit dem 1. FC Nürnberg erleben durfte", sagte Valentini, der für den Club auf der rechten Außenbahn bis dato 182 Spiele (sieben Tore, 22 Vorlagen) bestritt.

"Mit seinem Charakter, seiner Hingabe für den Club und seinem stets unermüdlichen Einsatz war und ist er ein Vorzeigeprofi, den sich jede Mannschaft – sowohl auf als auch neben dem Platz – wünscht", lobte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.