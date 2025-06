Paderborn verpflichtet Offensivspieler Copado

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Offensivspieler Lucas Copado verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom Linzer ASK an die Pader, zuletzt war er an den Drittligisten Energie Cottbus verliehen. Der gebürtige Münchner hatte ab 2016 die Jugend von Bayern München durchlaufen und in der Saison 2021/2022 dort mit einem Kurzeinsatz sein Profi-Debüt und die deutsche Meisterschaft gefeiert.