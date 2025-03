"Ein bisschen zäh": Köln hadert trotz Sieg

Erschöpft fielen sich die Spieler des 1. FC Köln in die Arme, die große Euphorie brach jedoch nicht aus. Ein weiterer Arbeitssieg hat den Kölnern gegen Darmstadt 98 (2:1) zwar erneut drei Punkte gesichert, überzeugend war der Auftritt am Samstagabend jedoch nicht. Die Mannschaft müsse endlich "anfangen, besseren Fußball zu spielen", forderte Torschütze Jan Thielmann.

"Wir können und müssen einiges draufpacken. Wenn wir die letzten Spiele sehen, die erste Halbzeit sehen - das sieht ein bisschen zäh aus", sagte auch Siegtorschütze Luca Waldschmidt bei Sky. Der Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gestaltet sich so spannend wie zäh, besonders aus Sicht der Kölner. Zwar stimmen die Ergebnisse oft, wenn es drauf ankommt.

Die spielerischen Qualitäten einer Mannschaft, die in die Bundesliga aufsteigen will, sind aktuell jedoch zu selten zu sehen. "Das wird so ganz schwer die Spiele zu gewinnen. Wir müssen uns definitiv steigern", sagte Waldschmidt. Immerhin: Der FC macht aus wenig viel. Zum elften Mal gewann das Team von Gerhard Struber mit nur einem Tor Unterschied.

Besonders an der letzten Konsequenz fehlte es gegen Darmstadt, am Ende profitierte der FC von den Fehlern der Lilien. Nach Thielmanns früher Führung (1.) glich Darmstadt per Handelfmeter durch Fraser Hornby aus (25.). In der zweiten Halbzeit sah der Darmstädter Stürmer die Gelb-Rote Karte (67.), in Überzahl traf Waldschmidt entscheidend per Foulelfmeter (81.) zum Sieg. "Unser Fokus liegt auf den letzten acht Spielen. Wir bleiben bei der Grundregel, die wir schon die ganze Zeit haben: Spiel für Spiel", gab Kölns Geschäftsführer Christian Keller die Devise für den Saisonendspurt aus.

Der FC belegt nach dem 26. Spieltag mit einem Punkt Rückstand den zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter Hamburger SV. Nach der Länderspielpause geht es zum Topspiel beim Tabellendritten SC Paderborn.