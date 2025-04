"Gute Wahl": Mulder bestätigt nahende Einigung mit Baumann

Fußball-Zweitligist Schalke 04 will die Verpflichtung von Frank Baumann als Sportvorstand zeitnah perfekt machen. Wie Profifußball-Direktor Youri Mulder am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen den SSV Ulm am Sky-Mikrofon bestätigte, stehen nur noch Formalitäten im Weg. "Die Daumen müssen noch alle hoch. Aber ich denke, dass es eine gute Wahl ist", sagte Mulder. Bereits am Samstag hatte es übereinstimmende Medienberichte über eine nahende Einigung gegeben.

Laut Mulder traf sich der frühere Nationalspieler Baumann, zuletzt von 2016 bis 2024 Sport-Geschäftsführer bei Werder Bremen, am Sonntagmorgen zu Gesprächen mit den Verantwortlichen auf Schalke. Dass der 49-Jährige den seit Anfang 2024 verwaisten Posten ab Sommer übernimmt, sei derzeit aber "noch nicht offiziell", so Mulder: "Da muss erst noch eine Unterschrift geleistet werden."

Was ein Baumann-Engagement für Mulders eigene Zukunft bedeutet, stehe "noch in den Sternen", so der 56-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Er werde "noch Gespräche führen", sagte Mulder: "Ich möchte dem Verein immer gerne helfen. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich glaube, dass es schon ein Commitment gibt, um vielleicht in der Zukunft auch zusammenzuarbeiten."

Schalke hatte nach dem Rauswurf von Peter Knäbel im Januar vergangenen Jahres die Rollen in der Führungsetage neu verteilt und zunächst auf einen Sportvorstand verzichtet. Im vergangenen Herbst wurde eine Findungskommission eingerichtet, nun fiel die Entscheidung, die noch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden muss, auf Baumann. Laut Bild werde der langjährige Werder-Kapitän schon vor seinem Amtsantritt im Juli in alle Transferentscheidungen eingebunden.