"Richtig Bock aufs Finale": HSV dem Aufstieg ganz nah

Die kleine Sause am Böllenfalltor lieferte den Profis des Hamburger SV bereits einen Vorgeschmack auf das, was sie in der kommenden Woche erwarten könnte. Davie Selke und seine Teamkollegen hüpften vor den euphorischen Fans, als die Bundesliga-Rückkehr nach sieben quälend langen Jahren endlich ganz nah war.