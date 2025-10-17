"Unser Traum": Reese hält an Aufstiegsziel fest

Fabian Reese, Kapitän von Hertha BSC, hält trotz des enttäuschenden Saisonstarts weiter am Aufstiegsziel des Fußball-Zweitligisten fest. "Es ist unser Traum. Aber für dieses Ziel brauchen wir Siege", sagte Reese im Interview mit dem Tagesspiegel. Entscheidend sei, "dass wir konstant Energie auf den Platz bringen, damit wir im März, April und Mai in einer guten Position sind, um um den Aufstieg mitzuspielen."

Der 27-Jährige bekräftigte zudem, gerne in Berlin bleiben zu wollen. "Es wäre eine Lüge, wenn ich heute sage, was wir in 20 Jahren machen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall gerne in Berlin alt werden." Seinen Vertrag hatte er im Mai vorzeitig bis 2030 verlängert. Reese war 2023 von Holstein Kiel in die Hauptstadt gewechselt. Dort absolvierte er bislang 49 Pflichtspiele und erzielte 20 Tore.

Hertha befindet sich aktuell mit elf Punkten auf Tabellenplatz acht. Nach einem schwachen Start, blieben die Herthaner zuletzt drei Spiele in Serie ungeschlagen - am Samstag (20.30 Uhr/Sky und RTL) steht das Duell beim kriselnden Absteiger VfL Bochum an.