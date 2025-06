"Verbundenheit ist da": Schalke-Trainer hat große Idole

Der neue Trainer Miron Muslic hat zwei seiner sportlichen Vorbilder in der Historie des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. "Meine zwei deutschen Lieblingstrainer sind Felix Magath und Ralf Rangnick - in der Reihenfolge", sagte Muslic am Rande seiner Vorstellung bei den Königsblauen.

Muslic, der eigentlich als großer Fan von Jürgen Klopp gilt, ließ dies unkommentiert und sagte lieber: "Ralf Rangnick hat glaube ich eine ganze Generation geprägt mit seiner Spielidee. Da bin ich nicht der Einzige, der Ralf Rangnick als Quelle nimmt." Zu Magath habe er noch aus anderen Gründen eine Bindung: "An Felix Magath mag ich seine Gradlinigkeit. Da weiß man immer woran man ist. Ich bin gebürtiger Bosnier, ich liebe ihn sowieso, weil er Edin Dzeko und Zvjezdan Misimovic zum deutschen Meister gemacht hat. Also von dem her: die Verbundenheit ist da."

Während Magath von 2009 bis 2011 Trainer bei den Königsblauen war, bekleidete Rangnick sogar zweimal diesen Posten. Von 2004 bis 2005 und 2011 (als Nachfolger von Magath) stand der heutige österreichische Nationaltrainer an der Seitenlinie in Gelsenkirchen.

Muslic tritt nun in die Fußstapfen der beiden. Er ist bereits der 37. Schalker Coach seit der Jahrtausendwende. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben.