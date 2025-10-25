Rösler verpasst zweiten Sieg im zweiten Spiel

Der neue Trainer Uwe Rösler hat mit dem VfL Bochum den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Der Erstliga-Absteiger kam am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) bei Mit-Absteiger Holstein Kiel hinaus.

Francis Onyeka traf in der 54. Minute per Foulelfmeter für den VfL. Louis Köster (86.) rettete das Remis zur Feier des 125. Geburtstags der Kieler.

Bei Regen und Sturm an der Ostsee war Kampf Trumpf in der ersten Halbzeit. Weder die Kieler noch die Bochumer konnten sich dabei ein Übergewicht erarbeiten. Beide Defensivreihen hatten das Geschehen weitgehend im Griff, Chancen waren Mangelware.

Im zweiten Durchgang nutzte Onyeka die erste echte Möglichkeit der Partie vom Punkt zur Bochumer Führung. Im Anschluss drängte Kiel auf den Ausgleich, die Gastgeber vergaben allerdings zahlreiche gute Möglichkeiten. Erst Köster brach den Bann.