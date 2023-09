Rote Teufel verpassen vierten Sieg in Folge

Anzeige

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge verpasst. Die Roten Teufel erreichten im Südwestderby beim Karlsruher SC ein 1:1 (1:1) und bleiben mit zehn Punkten im Vorderfeld der Tabelle.

Ragnar Ache (5.) erzielte das frühe Führungstor für den FCK. Die Badener kamen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter von Marvin Wanitzek (45.+5) zum Ausgleich. Kevin Kraus hatte den Strafstoß an Fabian Schleusener verursacht.

Lauterns Tobias Raschl (13.) hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber Torwart Patrick Drewes. Die Lauterer wirkten nach dem Führungstor sehr selbstsicher. In der 16. Minute scheiterte Ache per Kopf ebenfalls am KSC-Keeper.

Erst in der 30. Minute hatten die Gastgeber die erste Gelegenheit zum Ausgleich. Schleusener fand jedoch im famos reagierenden Schlussmann Julian Krahl seinen Meister. Lauterns Marlon Ritter hatte zudem mit einem Schuss an den Pfosten Pech (33.). In der Nachspielzeit kam der KSC zum 1:1.

Beide Teams lieferten sich zur Freude der Fans einen offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten.