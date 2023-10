Der KSC dominierte die erste Halbzeit deutlich und ging verdient in Führung, als die königsblaue Innenverteidigung zu langsam reagierte: Nach einer Hereingabe von Fabian Schleusener legte Igor Matanovic auf Stindl ab, der bei seinem zweiten Saisontor keine Mühe hatte. Wenig später hatte Fährmann Glück, als eine abgefälschte Flanke von Paul Nebel an die Latte prallte (29.).

Geraerts setzte auf Urgestein Ralf Fährmann im Tor, eine Dreierkette in der Abwehr und eine sehr offensive Ausrichtung. Doch der Schuss ging nach hinten los: Mit dem Keeper alter Schule wählte Schalke im Spielaufbau meist den langen Ball, der aber beständig beim Gegner landete. So wurde nur eine Hälfte des Rasens bespielt: die Schalker.

Im Gegenteil: Die Bilanz nach dem Rauswurf von Thomas Reis vor dreieinhalb Wochen ist mit drei Pleiten und 2:8 Toren ernüchternd. Statt des angestrebten Wiederaufstiegs droht der Abstieg in die 3. Liga. Lars Stindl (22.) und Igor Matanovic (37.) trafen für den zuvor fünfmal in Folge sieglosen KSC, der eingewechselte Henning Matriciani steuerte ein Eigentor bei (75.).

Hertha-Schlussmann Marius Gersbeck, der nach seiner Begnadigung in der Länderspielpause in einem Testspiel sein Comeback gegeben hatte, stand nicht im Kader des Hauptstadtklubs. Dardai nannte einen nicht unerheblichen Trainingsrückstand als Grund für die Entscheidung.

Mit der Führung im Rücken überließen die Berliner den Nürnbergern das Spiel. Allein: Der FCN machte zu wenig aus der optischen Überlegenheit, selbst ein Strafstoß brachte nichts Zählbares ein: Can Uzun scheiterte mit einem unplatzierten Schuss an Keeper Tjark Ernst (38.).

Jens Castrop (57.), ein Eigentor von Toni Leistner (72.) sowie ein Treffer von Daichi Hayashi (84.) drehten am Sonntag die Partie zugunsten der Franken. Hertha war durch ein Hackentor von Smail Prevljak (15.) in Führung gegangen. Beide Teams agierten in den letzten rund 25 Minuten mit einem Mann weniger: Erst sah Hertha-Spieler Marc-Oliver Kempf (68., Notbremse nach Videobeweis), dann Ivan Marquez (74., grobes Foulspiel) die Rote Karte.

Kiel macht Druck auf Spitzenduo

Holstein Kiel bleibt den Nordrivalen FC St. Pauli und Hamburger SV auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp, dessen Vertrag in der Länderspielpause bis 2026 verlängert worden war, gewann nach Rückstand bei Hansa Rostock mit 3:1 (1:1) und belegt mit einem Punkt Rückstand auf das Spitzenduo den Relegationsplatz.

Christian Kinsombi (18.) hatte Hansa in Führung gebracht, der einst als große Sturm-Hoffnung gehandelte Jann-Fiete Arp (33.) mit seinem ersten Tor seit Februar sowie Nicolai Remberg (56.) und Timo Becker (59.) drehten die Partie, nach der Hansa auf Tabellenplatz 15 abrutschte. Der Kieler Carl Johansson sah in der Schlussphase Gelb-Rot (82.).

Rostock, das bereits von den vorherigen fünf Ligaspielen nur eines gewonnen hatte, bestimmte das Geschehen in den Anfangsminuten und ging nach dem Fernschuss von Kinsombi verdient in Führung. Für Kiel war es so etwas wie der Weckruf. Die Störche nahmen nun die intensive Gangart an und glichen durch Arp, einst Wunderknabe beim HSV und dann chancenlos bei Bayern München, in dessen erstem Startelfeinsatz der Saison aus.

Die gut organisierten Rostocker ließen sich vor dem 1:2 von Tom Rothe düpieren, die Dortmunder Leihgabe fand bedrängt von drei Gegenspielern Remberg am langen Pfosten. Wenige Minuten später entschied Schiedsrichter Richard Hempel nach Videobeweis zu Recht auf Tor: Beckers Kopfball wurde erst knapp hinter der Torlinie abgewehrt.