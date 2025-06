Schalkes Tempelmann wechselt fest nach Braunschweig

Mittelfeldspieler Lino Tempelmann (26) verlässt Schalke 04 und schließt sich dauerhaft dem Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig an. Das teilten die Klubs am Samstag mit. Tempelmann spielte bereits seit der vergangenen Winterpause leihweise für die Niedersachsen und trug dort als Leistungsträger entscheidend zum Klassenerhalt bei. In Braunschweig unterschrieb er einen Vertrag bis 2028.

"Lino hat mit seinen extrem starken Leistungen in der Rückrunde gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler in dieser Liga ist und hat sich zudem in die Herzen unserer Fans gespielt", sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. In insgesamt 18 Einsätzen erzielte Tempelmann sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Schalke erhält ein Jahr vor Tempelmanns Vertragsende eine für die Klubkasse wichtige Ablösesumme, laut kicker beträgt sie 300.000 Euro. Der Spieler habe "deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er seine Zukunft in Braunschweig sieht", sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.