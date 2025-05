Scherhant wechselt aus Berlin nach Freiburg

Der umworbene U21-Nationalspieler Derry Scherhant wechselt von Hertha BSC zum SC Freiburg. Wie beide Vereine am Mittwoch mitteilten, wird der 22-Jährige ab der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Scherhant besaß eigentlich noch einen Vertrag bis 2027 beim Hauptstadtklub, er hatte laut Medienberichten das Interesse mehrerer Bundesliga-Vereine geweckt.

"Ich habe in den Gesprächen von Anfang an Energie gespürt und Lust auf die gemeinsame Arbeit – so bin ich megahappy. Ich habe mir vorgenommen, alles reinzuwerfen und so viele Spielminuten als möglich zu sammeln", sagte Scherhant über seinen Wechsel zum Europa-League-Klub aus dem Breisgau.

Scherhant war 2020 in den Nachwuchs von Hertha BSC gewechselt. Sein Zweitliga-Debüt gab der Offensivspieler im Januar 2023, seither bestritt er 78 Pflichtspiele für die Hertha. Allein in der laufenden Saison kam er in 37 Partien zum Einsatz, dabei erzielte er neun Tore. Scherhant ist aktuell U21-Nationalspieler und kommt bisher auf zwei Einsätze.