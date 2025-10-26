Tore und Sieg: Magdeburg beendet Durststrecke

Endlich ein Tor, endlich ein Sieg: Der 1. FC Magdeburg hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Interimscoach Petrik Sander besiegte Preußen Münster 2:0 (0:0), bleibt aber Tabellenletzter.

Maximilian Breunig (75., Foulelfmeter) erzielte das erste Tor der Magdeburger seit dem 31. August, Rayan Ghrieb (90.+2) legte spät nach. Damit wurde auch eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg beendet. Münster wartet derweil seit drei Spielen auf einen Erfolg.

Die Gastgeber jubelten früh. Doch dem Treffer von Baris Atik (7.) ging in der Entstehung eine Abseitsposition voraus, Schiedsrichter Robert Kampka kassierte das Tor wieder ein. Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der Münster mehr Ballbesitz hatte. Magdeburg hielt aber in den Zweikämpfen gut dagegen.

Große Chancen blieben zunächst Mangelware. Einen Abschluss von Oliver Batista Meier parierte Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann (31.), auf der anderen Seite scheiterte Alexander Ahl-Holmström mit einem Kopfball an Schlussmann Johannes Schenk (35.).

Auch nach dem Wechsel zeigten die Gäste anfangs die reifere Spielanlage, Magdeburg überzeugte kämpferisch und verzeichnete durch Atik zwei gefährliche Abschlüsse (54., 61.). Mit zunehmender Dauer drängten die Gastgeber immer mehr auf die Führung, Breunig behielt beim Elfmeter die Nerven. Ghrieb sorgte nach einer Ecke für die Entscheidung.