Über Ibiza nach Hannover: Titz will mit 96 Spaß machen

Auf der Partyinsel Ibiza wurde der Deal eingefädelt, nun soll auch der Spaß auf dem Platz zurückkehren: Der neue Trainer Christian Titz will mit Hannover 96 wieder die Fans des Traditionsklubs begeistern.

"Wir wollen versuchen, eine Dominanz mit dem Ball zu bekommen, in der Offensive stärkere Akzente zu setzen", sagte Titz bei seiner Vorstellung am Freitag, die Anhänger können erwarten, "dass wir raus aufs Feld gehen, dass wir eine Mannschaft raus schicken wollen, die den Gegner anläuft. Die versucht, Aktivität reinzubringen. Die versucht, auch mit dem Ball Torchancen zu kreieren" und "Spaß am Fußball" vermittelt.

Natürlich träumt Hannover von der Rückkehr in die Bundesliga, das Ziel wurde am Freitag aber nicht offiziell ausgerufen. "Ich glaube, es bringt uns nicht weiter, wenn in jedem Artikel 27 mal das Wort Aufstieg steht. Wir wissen, was die Wünsche sind", sagte Geschäftsführer Marcus Mann, der Titz während eines Aufenthalts auf Ibiza den Wechsel vom 1. FC Magdeburg zu den "Roten" schmackhaft machte: "An anderen Standorten wird auch gut gearbeitet. In anderen Städten gibt es auch große Vereine und jedem ist bewusst, wie ausgeglichen die 2. Liga ist. Wir sind ambitioniert. Wir wollen erfolgreich sein und wir werden hart dafür arbeiten."

Am vergangenen Sonntag hatte Titz einen Zweijahresvertrag in Hannover unterschrieben, am Samstag wird er sein erstes Training leiten. Bei 96 reizt ihn die "Möglichkeit, nochmal gemeinsam eine Mannschaft mit zu entwickeln, mit aufzubauen" und junge Talente zu formen.

Hannover hatte in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich von der Rückkehr in die Bundesliga geträumt, doch am Ende reichte es nur für Platz neun. Mit Stefan Leitl, André Breitenreiter und Lars Barlemann hatte der chronisch aufgeregte Klub in der Vorsaison gleich drei Trainer, Titz soll nun wieder für Kontinuität auf dem Posten sorgen.