Ulm trennt sich von Aufstiegstrainer Wörle

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat sich von seinem Aufstiegstrainer Thomas Wörle (43) getrennt. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit, drei Tage nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln (0:1). Der bisherige U19-Trainer Robert Lechleiter (44) übernimmt den Aufsteiger bis zum Saisonende. Auch Co-Trainer Max Knauer und Athletiktrainer Christoph Zellner wurden freigestellt.

"Das ist kein schöner Tag für uns alle. Aber jeder Verein, jeder Manager, jeder Trainer kommt in solch eine Situation", sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: "Das hat nichts mit mangelnder Wertschätzung oder ähnlichem zu tun. Im Gegenteil. Ich danke Tom und seinem Team für alles, was sie für unseren Verein getan haben. Ab sofort gilt: Neustart, Kräfte bündeln, Zusammenhalt, alles für den Klassenverbleib geben."

Die unglückliche Niederlage gegen Aufstiegskandidat Köln war für Ulm die zwölfte der Saison, nach 25 Spieltagen steht das Team als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang und auch auf die Nichtabstiegsplätze beträgt vier Punkte.

Ex-Profi Wörle hatte den SSV Ulm im Sommer 2021 als Regionalligist übernommen. Zwei Jahre später gelang der Aufstieg in die 3. Liga und gleich der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Ulm kehrte damit nach 23 Jahren in die Zweitklassigkeit zurück.

In der laufenden Saison präsentierte sich das Team häufig konkurrenzfähig, spielte zehnmal unentschieden und weist eine deutlich bessere Tordifferenz als die direkte Konkurrenz auf. Allerdings gelangen bislang lediglich drei Siege.