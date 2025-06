VfL Bochum: Horn verlängert, Stürmer Sissoko kommt

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum treibt die Planungen auf der Torwartposition sowie im Angriff voran. Am Montag gab der Klub die Vertragsverlängerung von Stammkeeper Timo Horn (32) sowie kurz darauf die Verpflichtung des Mittelstürmers Ibrahim Sissoko (29) bekannt.

Horn, der in der Rückrunde zur Nummer eins des Teams aufgestiegen war, verlängerte sein Arbeitspapier bis 2027. Der Keeper war vor einem Jahr von RB Salzburg nach Bochum gewechselt. "Timo ist ein absoluter Teamplayer, hat sich mit seiner Qualität durchgesetzt und ist unsere unumstrittene Nummer eins", sagte VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner.

Sissoko kommt ablösefrei vom französischen Erstliga-Absteiger AS Saint-Etienne, für den er in der abgelaufenen Saison drei Tore in 20 Ligue-1-Spielen erzielte. Der achtmalige Nationalspieler Malis sei ein "Mittelstürmer, wie er im Buche steht", sagte Dufner: "Seine robuste Statur gepaart mit seiner wuchtigen Dynamik und Torgefahr werden unserem Spielstil gut zu Gesicht stehen."

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga startet Bochum Anfang August bei Darmstadt 98 in die neue Saison der 2. Liga.