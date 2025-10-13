VfL Bochum verlängert mit Hofmann

Positive Nachrichten an der Castroper Straße: Philipp Hofmann (32) bleibt dem Fußball-Zweitligisten VfL Bochum erhalten. Wie der kriselnde Revierclub am Montag vermeldete, unterschrieb der Angreifer eine Vertragsverlängerung bis 2028.

Damit setzten sich die Bochumer laut “WAZ“ gegen Hertha BSC durch, die dem 32-Jährigen ebenfalls ein Vertragsangebot gemacht haben sollen.

"Meine Familie fühlt sich in Bochum wohl, das Stadion und die Castroper Straße sind meine zweite Heimat geworden, der VfL ist mein Zuhause", erklärt der Stürmer seine Entscheidung.

Beim Bundesliga-Absteiger kommt Hofmann auf 110 Pflichtspiele in drei Jahren. Insgesamt erzielte er 19 Tore und legte zwölf Treffer auf.